Schöne Bescherung Günstig einkaufen zu Weihnachten: Discounter locken mit Angeboten Von dpa | 19.12.2022, 16:29 Uhr

Zu Weihnachten locken Discounter wieder mit preiswertem Champagner und Delikatessen. Was in diesem Jahr im Angebot ist – und wie man sich auch mit wenig Geld ein bisschen Luxus an den Feiertagen gönnen kann.