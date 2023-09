Welche aktuellen Beispiele von Greenwashing fallen Ihnen noch ein?

Wir haben gerade eine Auseinandersetzung mit Danone: Das Unternehmen bezeichnet sein Mineralwasser Evian als CO2-neutral, dabei wird es in Frankreich abgefüllt und in ganz Europa vertrieben, und die Verpackung ist auch noch besonders umweltschädlich. Das geht gar nicht. Und der Mineralölkonzern Shell behauptet: Wenn ein Kunde 1,1, Cent mehr pro Liter für seinen Kraftstoff bezahlt, kann er CO2-neutral fahren. Das halten wir für grob irreführend. Es werden auch klimaneutrale Flugreisen und Heizöl angepriesen. Das sind so die ganz dreisten Geschichten.

Klimaneutrale Flugreisen? Nicht möglich, sagt die Expertin. Foto: picture alliance/dpa Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Wie viele der grünen Versprechen von Firmen sind Täuschungen?

Das ist schwer zu sagen, denn es ist derzeit nicht gesetzlich geregelt, wie ein Umweltvorteil begründet werden muss. Wir wissen aber, dass fast 60 Prozent der Begriffe ohne jegliche weitere Erläuterung auf dem Produkt stehen. Das heißt, ein Verbraucher kann gar nicht überprüfen, ob das stimmt.

Kann man als Verbraucher überhaupt Greenwashing erkennen?

Das ist sehr schwer, aber es gibt ein paar Anhaltspunkte.

Welche?

Wenn Unternehmen ein eigenes Label propagieren. Zum Beispiel druckt ein Online-Schuhhändler ein Klimaneutral-Label ab, aber wenn man es genauer hinterfragt, ist lediglich der Versand klimaneutral. Oder es werden nur einzelne Bestandteile eines Produktes wie seine Verpackung als klimaneutral beworben und der Rest ist umweltschädlich. Oft werden Schlagworte wie „regional” oder „nachhaltig” ohne jegliche Erklärung verwendet. Ein Lebensmitteldiscounter hat mal bienenfreundliche Forsythien beworben. Forsythien sind aber importierte Ölbaumgewächse, die weder Nektar noch Pollen produzieren und auch noch stark mit Pestiziden belastet sind. Die blühen schön gelb, aber den Bienen nutzt das überhaupt nichts. Wenn also so ein ungeschützter Begriff verwendet und überhaupt nichts dazu erläutert wird, muss man hellhörig werden.

Forsythie: Schön gelb, aber kein Bienenfutter. Foto: picture alliance/dpa/dpa-tmn Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Wie wird der Verbraucher gegen Greenwashing geschützt?

Das ist hochproblematisch, denn die Werbebegriffe sind nicht gesetzlich geschützt. Wir fordern deshalb, dass transparent Informationen bereitgestellt werden müssen, damit Verbraucher überprüfen können, ob eine Aussage zutrifft. Die EU-Kommission ist gerade dabei, zu klären, wann ein Umweltbegriff verwendet werden darf. Wir sehen zum Beispiel Absolutheitsbegriffe wie „klimaneutral“ oder CO2-neutral sehr kritisch.

Warum?

Weil jedes Produkt CO2 verursacht. Wenn man sich die Versprechen dann genauer anschaut, stellt man fest, dass Emissionsgutschriften für Kompensationsprojekte gekauft werden.

Aber Kompensieren ist doch positiv?

Der Kompensationsmarkt trägt dazu bei, dass Unternehmen viel zu wenig eigene Anstrengungen unternehmen, ihre Produkte umweltfreundlicher zu machen – weil das teurer ist als die leider sehr billigen Gutschriften, die zum Teil fünf Euro pro Tonne CO2 kosten. Und es ist nicht Sinn der Sache, dass wir in den westlichen Industrieländern CO2 verursachen und dann Gutschriften für Projekte kaufen, die meistens im globalen Süden stattfinden und oft nicht die versprochenen Effekte haben.

Also eine Art Ablasshandel?

Das ist Ablasshandel, genau.

Sind Kompensationen denn per se schlecht? Kompensieren ist doch immer noch besser, als wenn man gar nichts macht, oder?

Der Kompensationsmarkt ist komplett frei und unreguliert. Der Gutschriftenhändler und der Zertifizierer verdienen daran, das wenigste Geld fließt tatsächlich in die Projekte vor Ort. Hinzu kommt, dass viele Wald- und Aufforstungsprojekte dabei sind. Ein Wald ist aber letztendlich nur ein Parkplatz für CO2, denn angesichts von Dürre und Waldbränden kann man nicht garantieren, dass er über so viele Jahre bleibt wie CO2 in der Atmosphäre.

Aufforstungsprojekt im Amazonas: Die Expertin sieht Kompensationen kritisch. Foto: imago images/imagebroker Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Man sollte also gar nicht kompensieren?

Grundsätzlich halten wir nichts von Kompensationen. Wenn man sich engagieren will, sollte man sich an einen Partner vor Ort wenden, der seriöse Projekte betreibt, zum Beispiel BUND, Nabu oder die Sielmann-Stiftung. Für ein Engagement in Schwellenländern empfehle ich zum Beispiel die Tropenwald-Stiftung OroVerde, die auch die örtliche Bevölkerung einbezieht.