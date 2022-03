Justitia FOTO: Arne Dedert Düsseldorf Gericht entscheidet über Abbau von Geldautomat Von dpa | 21.03.2022, 03:04 Uhr | Update vor 15 Min.

Das Oberlandesgericht Düsseldorf entscheidet an diesem Montag (09.00), ob eine Bank ihren Geldautomaten in einem Mehrfamilienhaus in Ratingen abbauen muss. Anlass ist die Klage von Hauseigentümern. Ein Ehepaar, dem zwei Drittel des Mehrfamilienhauses gehören, fordert den Abbau des Geldautomaten, weil sie erheblichen Schaden am Gebäude fürchten, sollte dieser von Gangstern in die Luft gesprengt werden sollte (Az.: I-9 U 25/21).