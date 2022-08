Auf Verbraucher kommen deutlich höhere Kosten für Gas zu. FOTO: dpa/Hauke-Christian Dittrich up-down up-down Don‘t Pay UK Gaskrise: Tausende Briten wollen Nachzahlungen verweigern Von Flora Hallmann | 07.08.2022, 16:13 Uhr

In der Gaskrise steigen die Preise weiter an, auf die Menschen kommen enorme Nebenkostennachzahlungen zu. In Großbritannien hat sich nun die Bewegung „Don‘t Pay UK“ gegründet. Tausende wollen die Nachzahlungen einfach verweigern.