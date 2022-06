Elektronische Tabakstift-Erhitzer gelten als harmloser als Zigaretten. Krebsforscher zweifeln das an. FOTO: imago images/Oskanov up-down up-down Anti-Rauchen-Kampagne EU-Kommission will fruchtige Tabakerhitzer-Sticks verbieten Von dpa/lod | 29.06.2022, 14:44 Uhr

Fruchtige Tabakerhitzer-Sticks könnten verboten werden. Was ist an ihnen so gefährlich?