Neue Arbeitshilfe Erleichterte Kaufpreisaufteilung für Vermieter 28.09.2022

Steuerthemen können für Steuerzahlerinnen und Steuerzahler schon mal komplex sein. Umso besser, wenn Behörden für manche Probleme gewisse Arbeitshilfen an die Hand geben - so wie in diesem Fall.