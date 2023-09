Den Betroffenen helfen Erdbeben in Marokko: Was Sie zu Spenden wissen müssen Von dpa | 11.09.2023, 12:12 Uhr | Update vor 44 Min. Erdbeben in Marokko Foto: Khaled Nasraoui/dpa/dpa-tmn up-down up-down

Das schwere Beben in Marokko hat in den betroffenen Regionen großes Leid hervorgerufen. Wer von Deutschland aus helfen will, kann eine Spende leisten. So finden Sie zuverlässige Organisationen.