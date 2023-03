Studenten Foto: Julian Stratenschulte/dpa/dpa-tmn up-down up-down Ab 15. März Energiepauschale: Wie kommen Studenten an die Einmalzahlung? Von dpa | 06.03.2023, 05:03 Uhr

Mitte März geht's los: Nach langer Verzögerung ist nun klar, wie Studenten und Fachschüler an die Energiepauschale kommen sollen. Doch das ist gar nicht so einfach. Auf diese Punkte kommt es an.