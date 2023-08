Seit Anfang 2022 sind alle Einweg-Getränkeflaschen aus Kunststoff pfandpflichtig. Auch für sämtliche Getränkedosen wird seither eine Pfandgebühr von 25 Cent erhoben. Für Plastikflaschen mit Milchgetränken allerdings galt eine Übergangsfrist bis 2024. Die wird Ende des Jahres wegfallen und dann werden auch Kakao, Trinkjoghurt, Vanillemilch oder Kefir in Einweg-Flaschen pfandpflichtig. Bisher hat der Pfandautomat diese Flaschen nicht angenommen.

Milchgetränke in Plastikflaschen wird ab Januar 2024 pfandpflichtig. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Für diese Getränke müssen künftig 25 Cent Pfand bezahlt werden. Werden die Getränke im Tetra Pak verkauft, sind sie dagegen nicht pfandpflichtig. All das regelt eine Novelle des Verpackungsgesetzes.

Mehr Informationen: Pfandpflicht auf Getränke-Einwegverpackungen größer als Größer als Zeichen Das sogenannte „Dosenpfand“ auf Einweg-Getränkeverpackungen wurde am 1. Januar 2003 eingeführt. Damit sollte die Vermüllung der Landschaft reduziert und das Recycling verbessert werden. Außerdem sollte das Mehrwegesystem im Getränkebereich dadurch geschützt werden. Bis 2006 gab es verschiedene Pfandsysteme, was dazu führte, dass die jeweiligen Verpackungen nur in bestimmten Geschäften abgegeben werden konnten. Seit Mai 2006 müssen alle Geschäfte, die Getränke in pfandpflichtigen Einwegverpackungen verkaufen, die Einwegverpackungen der jeweiligen Materialart auch zurücknehmen. Ausnahmen gibt es für Läden mit weniger als 200 Quadratmeter Verkaufsfläche. Seit dem 1. Januar 2022 ist das Verpackungsgesetz in Kraft. Seitdem wurden noch mehr Getränke in Einwegflaschen und -dosen mit einem Pfand belegt.

Verbraucherschützer begrüßen die Änderung

Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen begrüßt den Schritt. Gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte ein Sprecher: „Aktuell stehen Verbraucher noch immer vor den Pfandautomaten und müssen feststellen, dass Flaschen und bestimmte Dosen nicht angenommen werden. Die neuen Regelungen sind eine große Vereinfachung.“ Verwirrung habe es bisher vor allem bei Energydrinks gegeben, die Molke enthalten und deshalb pfandfrei waren.

Der Deutschen Umwelthilfe geht die Regelung noch nicht weit genug. Sie fordert die Ausweitung des Einwegpfandes auf Getränkekartons, also Tetra Paks. Diese würden zu mehr als einem Drittel falsch entsorgt, beispielsweise im Restmüll oder in der Natur.

Handelsverband warnt vor Hygienerisiken durch Milchreste

Der Handelsverband sieht die Neuregelung kritisch und weist auf Hygienerisiken hin: „Da Milchprodukte gerinnen, verbleiben häufig größere Reste in den Gebinden – entsprechend größer ist auch der potenzielle Eintrag von Protein und die daraus resultierende problematische Verbindung mit Bakterien aus den Zucker- und Stärkeresten anderer Getränke.“ Insbesondere an den zahlreichen Standorten, wo sich die Rücknahmeautomaten im Eingangs- oder Verkaufsbereich und nicht in baulich getrennten Räumen befinden, berge dies Risiken“, heißt es in einer Stellungnahme.