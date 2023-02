Digitale Heizungsthermostate bieten großes Sparpotenzial. Foto: imago-images/Future Image up-down up-down Serie mit Tricks zum Geldsparen (Teil 14/21) Mit modernen Thermostaten kräftig sparen Von Horst Biallo | 21.02.2023, 06:30 Uhr

Digitale Thermostate bieten den Vorteil, die Heizung in der eigenen Wohnung von unterwegs steuern zu können. So muss sich niemand mehr ärgern, wenn man in den Urlaub fährt und vergessen hat, die Heizung herunterzudrehen.