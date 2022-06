Besonders die Corona-Pandemie erfordert eine stabile Internetverbindung. FOTO: imago images/Westend61 Homeoffice und Streaming Umfrage: Mehr als ein Drittel in Deutschland klagt über schlechtes Internet Von dpa | 15.06.2022, 07:15 Uhr

In der Corona-Pandemie ist ein gut funktionierender Internet-Anschluss wichtiger denn je. Wenn die Daten nicht so flüssig laufen wie versprochen, wird das Homeoffice zur Qual. Und das Streaming am Feierabend macht auch nicht richtig Spaß.