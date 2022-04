ILLUSTRATION - Bei einem Indexmietvertrag verändert sich die Ausgangsmiete mit steigendem oder fallendem Verbraucherpreisindex. Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn FOTO: Andrea Warnecke Inflattion und Wohnen Das sollten Betroffene zu ihrem Indexmietvertrag wissen Von dpa | 25.04.2022, 13:44 Uhr

Die Lebenshaltungskosten in Deutschland steigen und steigen. Blöd, wenn sich auch die Miete am allgemeinen Preisniveau bemisst. Bei Indexmietverträgen ist das so. Das kann kostspielig sein.