Neue Betrugsmasche per Telefon Telefon-Betrug: Polizei warnt vor Fake-Anrufen von Amazon und Paypal Von dpa | 23.08.2023, 22:25 Uhr | Update vor 2 Std. 2022 zählte die Bundesnetzagentur 40.000 Beschwerden über gefälschte Polizei-Anrufe. Symbolfoto: IMAGO IMAGES / Panthermedia

Das Telefon klingelt und Amazon oder Paypal ist am Telefon? Dann sind vermutlich Kriminelle am Werk. Die Polizei warnt derzeit vor einer neuen Betrugsmasche – und sagt, was Betroffene tun sollten.