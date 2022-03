Strafjustizgebäude Hamburg FOTO: Marcus Brandt Subventionen Betrug mit Corona-Hilfen: Fünf Beschuldigte angeklagt Von dpa | 30.03.2022, 15:23 Uhr | Update vor 8 Min.

Wegen Subventionsbetrugs mit Corona-Hilfen in Millionenhöhe hat die Staatsanwaltschaft Hamburg fünf Beschuldigte angeklagt. Die vier Hauptbeschuldigten sollen in 80 Fällen insgesamt rund drei Millionen Euro kassiert haben, wie die Ermittlungsbehörde am Mittwoch mitteilte. Beantragt hatten sie den Angaben zufolge Corona-Hilfen in Höhe von 12,5 Millionen Euro. Der fünfte Beschuldigte soll als Buchhalter tätig gewesen sein und in 45 Fällen die betrügerischen Anträge der Bande geprüft haben.