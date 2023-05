So sehen die Solarpaneele von Aldi Nord aus, die zusammen mit einem Wechselrichter und Halterungen ab 1. Juni in den Filialen verkauft werden. Foto: Aldi Nord up-down up-down Photovoltaik vom Discounter Aldi verkauft Balkonkraftwerk: Lohnt sich der Kauf der Mini-Solaranlage? Von Eva Dorothée Schmid | 24.05.2023, 05:50 Uhr | Update vor 39 Min.

Balkonkraftwerke boomen. Bereits seit einigen Monaten findet man die Sets in Baumärkten oder in den Onlineshops der Discounter. Ab dem 1. Juni verkauft auch Aldi Nord ein Balkonkraftwerk – in seinen Märkten. Doch ist die Mini-Solaranlage wirklich ein Schnäppchen?