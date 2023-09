Immer weniger Haushalte in Deutschland empfangen Fernsehen in geringer SD-Qualität. Auf nahezu allen Fernsehern laufen die Sender in der deutlich höheren HD-Auflösung, die ein erkennbar besseres Bild zeigt. Nun hat die ARD angekündigt, die Ausstrahlung ihrer Fernsehprogramme in der SD-Auflösung ab dem 7. Januar 2025 einzustellen.

HDTV schon länger die Norm

Die HD-Auflösung ist inzwischen in nahezu allen deutschen Haushalten Normalität. Die frei verfügbaren Programme werden bereits von 91 Prozent der Fernsehhaushalte in Deutschland in HD-Qualität empfangen, wie die Untersuchung des ASTRA TV-Monitor 2021 ergab.

Im Vergleich zur SD-Ausstrahlung bieten HD-Programme eine deutlich höhere und schärfere Bildqualität. Vor allem auf größeren Fernsehgeräten ist der Unterschied deutlich spürbar. Gerade in Zeiten von Streaming-Anbietern sind viele Menschen die HD-Auflösung bereits gewöhnt, manche Geräte sind auch schon in der Lage, noch hochauflösendere Bilder zu zeigen.

Seit den Olympischen Winterspielen in Vancouver 2010 strahlen ARD und ZDF in der höheren HD-Qualität aus. Die privaten Sender bieten die höhere Qualität oft nur als kostenpflichtiges Zusatzpaket an. Viele Menschen empfangen die privaten Sender daher noch in der SD-Qualität.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Abstellung schon lange gefordert

Die ARD gibt in einer Pressemitteilung an, durch die Abstellung ließen sich Kosten sparen. Zugleich ist die Umstellung auf ein reines HD-Programm aber auch schon lange gefordert worden. Die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) hatte die ARD bereits 2016 aufgefordert, die Verbreitung von Fernsehprogrammen in SD-Qualität einzustellen. Seit 2019 sei der finanzielle Aufwand, der für die weitere Verbreitung der SD-Programme anfällt, von der KEF nicht mehr berücksichtigt worden, erklärt die ARD.