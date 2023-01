Arbeitszimmer voll absetzbar Foto: Finn Winkler/dpa/dpa-tmn up-down up-down Urteil Arbeitszimmer in gemeinsamer Mietwohnung voll absetzbar Von dpa | 18.01.2023, 05:02 Uhr

Arbeiten zwei unverheiratete Partner in einer gemeinsamen Wohnung in zwei unterschiedlichen Arbeitszimmern, so können beide ihr Arbeitszimmer steuerlich geltend machen. Das zeigt ein Gerichtsurteil.