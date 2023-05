Für Menschen, die mit ihrer Anlage noch „etwas Gutes“ tun wollen, kommen ETfs, also börsennotierte Indexfonds, die die Kursentwicklung eines bestimmten Börsenindex nachbilden, oder aktiv gemanagte Investmentfonds in Frage. Symbolfoto: dpa/dpa-tmn/Zacharie Scheurer up-down up-down Experte warnt vor hohen Kosten Altersvorsorge mit nachhaltigen Fonds? Das sollten Sie beachten Von Robert Thiel | 21.05.2023, 10:00 Uhr

Versicherer werben damit, Rendite und Nachhaltigkeit in fondsgebundenen Rentenversicherungen miteinander zu verbinden. Das richtige Angebot zu finden, ist gar nicht so leicht. Was Sie bei der Auswahl beachten sollten.