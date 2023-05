So sehen die Solarpaneele von Aldi Nord aus, die zusammen mit einem Wechselrichter und Halterungen ab 1. Juni in den Filialen verkauft werden. Foto: Aldi Nord up-down up-down Photovoltaik vom Discounter Aldi verkauft Balkonkraftwerk: Was taugt die Mini-Solaranlage? Von Eva Dorothée Schmid | 24.05.2023, 05:50 Uhr

Balkonkraftwerke boomen. Bereits seit einigen Monaten findet man die Sets in Baumärkten oder in den Onlineshops der Discounter. Ab dem 1. Juni verkauft auch Aldi Nord ein Balkonkraftwerk – in seinen Märkten. Doch ist die Mini-Solaranlage wirklich ein Schnäppchen?