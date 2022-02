Eigenheim im Garten der Eltern FOTO: Frank Rumpenhorst Bauen in Mamas Garten Bei Grundstücksteilung gibt es drei Wege Von dpa | 17.02.2022, 04:37 Uhr | Update am 17.02.2022

Wie wäre es, zurück nach Hause zu ziehen? Also nicht in ihr Elternhaus, sondern in ein Eigenheim in Mamas und Papas großem Garten. Die Grundstücksteilung kann die Lösung einer langen Suche sein.