Private Chats, Gruppen, Sprachnachrichten: WhatsApp ist der beliebteste Nachrichtendienst in Deutschland. Ein großflächiges Update soll den Messenger nun bald eleganter und schneller machen – doch für Tausende Nutzer bedeutet die Aktualisierung wohl eine starke Einschränkung.

Android-Geräte besonders von Störung betroffen

Aktuell läuft WhatsApp auf allen Geräten, die ein Android-Betriebssystem ab der Version 4.1, ein iPhone ab iOS 12 sowie KaiOS-Telefone ab KaiOS 2.5.0, einschließlich JioPhone und JioPhone 2, besitzen. Nach dem Update sind dann allerdings vor allem Smartphones mit Android-Betriebssystemen von Störungen betroffen. Denn dann „werden nur noch Android-Betriebssysteme der Version 5.0 und aktueller unterstützt“, heißt es vom Unternehmen.

Wessen Handy also ein zu altes Betriebssystem installiert hat, kann den Nachrichtendienst ab Ende Oktober voraussichtlich nicht weiter nutzen. Nicht nur bei WhatsApp kann das zu einem Problem werden. Ist das Betriebssystem zu alt, können viele Apps über kurz oder lang nicht mehr aktualisiert oder genutzt werden. Das IT-Internetportal Netzwelt hat eine Übersicht zusammengestellt, welche Handymodelle vermutlich bald mit den Einschränkungen zu tun haben.

Betroffene müssen auf Alternativen umsteigen

Wer davon betroffen ist, erhält von WhatsApp eine Warnung: „Bevor wir die Unterstützung deines Betriebssystems einstellen, benachrichtigen wir dich rechtzeitig vorab direkt in WhatsApp und erinnern dich ein paar Mal daran, ein Upgrade durchzuführen“, so das Unternehmen. Kann das Betriebssystem nicht aktualisiert werden, müssen Nutzer entweder in ein neues Smartphone investieren oder auf einen alternativen Nachrichtendienst umsteigen.