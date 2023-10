Spotify informiert seine Nutzer derzeit darüber, dass das Abo auf Dauer teurer wird. Bereits im Juli zog Spotify laut „heise“ die Preise für Abonnenten in 53 Ländern weltweit an – darunter die USA, Frankreich oder die Niederlande. Nun steigen die Preise auch für Kunden in Deutschland.

Mehr Geld, aber keine neuen Funktionen

Neue Funktionen in der App bringe das aber erst einmal nicht mit sich. Das Unternehmen begründet die Änderung auf seiner Webseite so: „Diese Preisänderungen helfen uns dabei, den Fans weiterhin einen Mehrwert zu bieten.“ Deshalb steige der Preis für Neukunden ab sofort um ein bis drei Euro. Das Individual- und Studenten-Abo werde einen, das Duo-Abo zwei und das Familien-Abo drei Euro teurer.

Student: 5,99 Euro (bisher 4,99 Euro), 20 Prozent mehr

(bisher 4,99 Euro), 20 Prozent mehr Individual: 10,99 Euro (9,99 Euro), 10 Prozent mehr

(9,99 Euro), 10 Prozent mehr Duo: 14,99 Euro (12,99 Euro), 15 Prozent mehr

(12,99 Euro), 15 Prozent mehr Family: 17,99 Euro (14,99 Euro), 20 Prozent mehr

Wann der Preis für Bestandskunden bei Spotify steigt

Wer bereits ein Abo bei Spotify hat, bekommt allerdings einen Kulanz-Zeitraum von drei Monaten: Im Januar 2024 wird zum ersten Mal der erhöhte Beitrag abgebucht. Bis dahin sollen Kunden per Mail und Push-Benachrichtigung informiert werden.

Was passiert, wenn Nutzer keinen höheren Preis zahlen wollen?

Wer die Preiserhöhung ablehnt, fällt automatisch zurück in die kostenfreie Version des Streamingportals. Allerdings schaltet Spotify dann wieder regelmäßig Werbung zwischen die Songs. Diese lässt sich nicht überspringen.

Preiserhöhungen sind Spotify-Kunden bislang nicht gewohnt: Seit dem Start von Spotify in Deutschland im März 2012 gab es keine Änderungen in den Kosten der Abonnements.