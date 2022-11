Beheizte Maus

Das kennt wahrscheinlich jeder: man verbringt den ganzen Arbeitstag am Laptop, bearbeitet hier und da etwas und schon fühlt sich die Hand an der Maus wie ein Eisklumpen an. Schließlich bewegt man die Maushand in dieser Zeit eher wenig. Das Problem lässt sich ganz einfach mit einer beheizten Maus lösen. Klingt skurril, ist aber echt praktisch! Die Maus wird ganz normal über ein USB Kabel mit dem Laptop verbunden und wird so mit genügend Strom versorgt, um Wärme zu erzeugen.

Beheiztes Mauspad

Vielleicht nicht so praktisch, wie eine beheizte Maus aber allemal ein echter Hingucker: das beheizte Mauspad umschließt die gesamte Hand und wird per USB an den Laptop angeschlossen, um Wärme zu erzeugen. Diese skurrile Gadget sieht mehr aus wie ein Kuscheltier und sorgt im Büro ganz sicher für den ein oder anderen Lacher.

Handschuhe

Handschuhe am Schreibtisch zu tragen klingt nicht gerade praktisch, aber wer schnell kalte Hände bekommt, sollte definitiv darüber nachdenken. Mit fingerlosen Handschuhen bleiben die Hände schön warm, ohne einzuschränken. Wer es extra warm braucht, findet auch beheizte Handschuhe, die per USB-Kabel direkt an den Laptop oder eine Powerbank angeschlossen werden können. Das ganze sieht sicher seltsam aus, aber was tut man nicht alles, um sich gegen die Kälte zu rüsten?

Mit Handschuhen kann man zumindest die Hände am Schreibtisch warm halten. Foto: iStock/nito100 Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Wärmende Fußstütze

Mit einer wärmenden Fußstütze bleiben auch die Füße nicht kalt. Die Fußstütze kann einfach unter dem Schreibtisch platziert und an eine Steckdose angeschlossen werden. Um die Füße wirklich warm zu halten, sollte man dabei jedoch die Schuhe ausziehen, um direkten Kontakt zu halten. Je nachdem wie viel Kundenverkehr im Büro herrscht, sollte diese Lösung vielleicht nur im Homeoffice angewendet werden. Zusätzlich kann die Fußstütze in ihrer Höhe angepasst werden, um die Haltung am Schreibtisch zu verbessern.

Heizdecken für den Bürostuhl

Auch der Bürostuhl kann ganz einfach gemütlich und warm eingerichtet werden. Die Heizdecke wird entweder per Kabel betrieben oder kann ganz einfach aufgeladen und schließlich kabellos verwendet werden. Legt man die Decke über den Bürostuhl, hat man es gemütlich warm, während man seiner Arbeit nachgeht.

Lesen Sie auch Starke Laptops zum kleinen Preis Die Laptopstube aus Wallenhorst bietet wiederaufbereitete IT-Geräte an

Hier geht es zurück zur Themenwelt.