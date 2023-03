In der noz Rätsel-App warten jeden Tag neue Herausforderungen. Foto: Wiebke Jess up-down up-down Für Android- und Apple-Geräte noz Rätsel-App: Lösen Sie Sudoku, Wörtli, Kreuzworträtsel uvm. Von noz.de | 15.03.2023, 09:52 Uhr | Update vor 59 Min.

Mit der neuen noz Rätsel-App für Ihr Smartphone sind Sie immer bereit für ein spannendes Denkspiel. In der App warten jeden Tag neue Herausforderungen. Und durch eine intuitive Menüführung liegt der Fokus ganz auf dem, was wichtig ist: der Freude am Rätseln!