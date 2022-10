Neu heißt nicht immer besser, das weiß Matthias Herden, Geschäftsführer der Laptopstube in Wallenhorst. Seit fünf Jahren bietet die Firma sogenannte „Refurbished IT“ an, also gebrauchte Notebooks, Tablets und PCs, die wiederaufbereitet wurden. Dabei werden kaputte oder alte Teile bei Bedarf ausgetauscht, neue Festplatten verbaut und das Gerät professionell gereinigt. Nach der Behandlung durch die Spezialisten der Laptopstube stehen die wiederaufbereiteten Geräte den neuen Modellen in Nichts nach.

„Viele große Unternehmen tauschen regelmäßig ihre IT-Ausstattung aus, häufig weil die Leasingverträge auslaufen. Diese Geräte übernehmen wir dann und bereiten sie wieder auf“, erklärt IT-Spezialist Matthias Herden. Der große Vorteil daran: Business-Geräte sind meist robuster gebaut als die Geräte, die für den Massenmarkt produziert werden. Die einzelnen Teile können in der Regel günstiger ausgetauscht oder repariert werden. „Die Business-Geräte können bis zu 10 Jahre genutzt werden“, so Herden. Das schont nicht nur das Portemonnaie, sondern auch die Umwelt.

Kleiner Preis, gleiche Leistung

Die gebrauchten Geräte können nach der Wiederaufbereitung für alles genutzt werden, was im Alltag ansteht. Dabei kosten die Geräte in der Laptopstube nur einen Bruchteil der Neugeräte. E-Mails checken, im Internet surfen, YouTube-Videos schauen, Filme streamen, Fotos bearbeiten: das alles ist problemlos möglich. Auch spezielle Wünsche, wie beispielsweise ein leistungsstarker Gaming-PC, sind für die Spezialisten aus der Laptopstube kein Problem. „Die Kunden sind manchmal völlig erstaunt, was wir alles wissen. Egal was der Kunde für Wünsche hat, wir können weiterhelfen und die Geräte individuell konfigurieren“, bestätigt Herden.

Wer sich selbst davon überzeugen möchte, kann die Laptopstube in Wallenhorst jederzeit und ohne Termin besuchen oder sich ein Bild auf der Internetseite des Ladens machen: www.laptopstube.de. Auch Reparaturen und Datenübernahmen führt das Unternehmen problemlos durch. Sollte beim Besuch schon ein geeignetes Gerät ins Auge springen, kann es in der Regel noch am selben Tag mitgenommen werden. Natürlich risikofrei dank 14 Tage Rückgaberecht. Noch mehr Infos gibt es auf dem Instagram-Kanal @laptopstube. Dort finden sich leicht verständliche und interessante Artikel, Angebote sowie Tipps und Tricks, direkt vom Team der Laptopstube erstellt.

Mehr Informationen: Kontakt Laptopstube

Große Straße 39

49134 Wallenhorst Telefon: +49 (0)5407 5029830

WhatsApp: +49 (0)175 55 25 630

Web: www.laptopstube.de

E-Mail: kontakt@laptopstube.de

