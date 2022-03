Stephan Beier (l) und Tobias Severin (r) FOTO: Matthias Balk Preisverleihung Deutscher Computerspielpreis für Weltraumabenteuer „Chorus“ Von dpa | 31.03.2022, 23:03 Uhr | Update vor 43 Min.

Der hoch dotierte Deutsche Computerspielpreis für das beste deutsche Spiel geht in diesem Jahr an ein Weltraumabenteuer. Das Action-Spiel „Chorus“ von Deep Silver Fishlabs aus Hamburg erhielt bei der Verleihung am Donnerstagabend in München den Hauptpreis, der mit 100.000 Euro dotiert ist. Es setzte sich gegen die mitnominierten Spiele „Endzone - A World Apart“ und „Lacuna“ durch.