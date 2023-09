Apple ist für große Geheimhaltung bei neuen Produkten bekannt – doch vor allem beim iPhone ergattern gut vernetzte US-Journalisten, Blogger und asiatische Analysten Details zu den Neuerungen und dem Aussehen weit vor der eigentlichen Präsentation.

Aus der Summe dieser Berichte ergibt sich bereits ein guter Ausblick auf das iPhone 15, das Apple bei einem Event am Dienstag, 12. September, vorstellen wird. Geplant sind demnach vier Modelle mit denselben Bildschirmdiagonalen wie beim iPhone 14:

iPhone 15: 6,1 Zoll (15,49 cm) OLED-Bildschirm und Apple A16-Chip

6,1 Zoll (15,49 cm) OLED-Bildschirm und Apple A16-Chip iPhone 15 Plus: 6,7 Zoll (17,02 cm) OLED-Bildschirm und Apple A16-Chip

6,7 Zoll (17,02 cm) OLED-Bildschirm und Apple A16-Chip iPhone 15 Pro: 6,1 Zoll OLED-Bildschirm mit 120Hz Pro-Motion-Technologie und Apple A17-Chip

6,1 Zoll OLED-Bildschirm mit 120Hz Pro-Motion-Technologie und Apple A17-Chip iPhone 15 Pro Max/Ultra: 6,7 Zoll OLED-Bildschirm mit 120Hz Pro-Motion-Technologie und Apple A17-Chip

iPhone 15: Apples Sonderregelungen bei USB-C

Bei allen iPhone-15-Modellen wird Apple erstmals auf USB-C setzen, statt auf Lightning. Damit reagiert Apple auf gesetzliche Vorgaben der EU. Apple soll jedem iPhone ein farblich passendes USB-C-Kabel beilegen.

Dabei macht Apple wohl Unterschiede bei der Datenübertragung: So sollen iPhone 15 und iPhone 15 Plus Daten mit maximal 480 Megabyte pro Sekunde (Mb/s) übertragen, während bei iPhone 15 Pro und Pro Max bis zu 40.000 Mb/s möglich sein sollen. Das ist für alle wichtig, die häufiger große Datenmengen – wie zum Beispiel Videos in 4K-Auflösung – per USB-C-Kabel auf ein anderes Gerät übertragen.

Apple iPhone 15 und iPhone 15 Plus: Das sind die Neuerungen

Unter anderem der Apple-Experte Mark Gurman von „Bloomberg News“ berichtet, dass das iPhone 15 beim Design nah am Vorgängermodell bleiben wird. Der Rahmen soll weiterhin aus Aluminium bestehen.

Als optisch wichtigste Neuerung gilt, dass iPhone 15 und iPhone 15 Plus die „Dynamic Island“ erhalten, die Apple bisher nur in den Pro-Modellen des iPhone 14 verbaut. Andere moderne Bildschirmeigenschaften, wie stets sichtbares „Always-on“ und eine flexible Bildwiederholrate für angenehmeres Lesen und Scrollen, blieben jedoch auch 2023 den Pro-Modellen vorbehalten.

Wie bisher wird es im iPhone 15 ein Zwei‑Kamera-System geben; mit einer verbesserten Haupt- und einer Ultraweitwinkel-Kamera. Im Inneren arbeitet nach übereinstimmenden Berichten Apples eigener A16-Chip, den Nutzer bereits aus dem iPhone 14 Pro kennen; außerdem unverändert sechs Gigabyte Arbeitsspeicher. Als Farben für iPhone 15 und iPhone 15 Plus werden ein helles Korallenrot, ein helles Blau sowie das bekannte Weiß, Schwarz und Gelb gehandelt. Eine Auswahl davon will der Leaker Sonny Dickson bereits in Vorserienmodellen zeigen können:

Die Preise für iPhone 15 und iPhone 15 Plus sollen zumindest in den USA unverändert bleiben. Ob das auch für Europa gilt, ist unklar. Derzeit verkauft Apple das iPhone 14 zu Preisen ab 999 Euro.

Apple iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max

Auch das Design des iPhone 15 soll laut durchgesickerten Fertigungsvorlagen für Schutzhüllenhersteller dem der aktuellen Generation ähneln. Der Rahmen der Pro-Modelle soll in diesem Jahr nicht aus Edelstahl, sondern aus Titan bestehen. Die Ränder um den Bildschirm sollen noch etwas schmaler werden. Bei den Farben setzt Apple offenbar auf Silber, Grau, Schwarz und Blau; dagegen soll es in diesem Jahr kein goldenes Pro-iPhone geben.

Derzeit gehandelt wird, dass Apple den Lautstärke-Kippschalter durch eine „Action“-Taste ersetzt. Damit sollen Nutzer das Smartphone nicht nur wie bisher stummschalten, sondern durch mehrfaches Drücken auch andere Funktionen auslösen können; zum Beispiel die Taschenlampe einschalten.

Im Inneren von iPhone 15 und iPhone 15 Pro wird Apple wohl den A17-Chip verbauen. Dieser soll dank neuer 3-Nanometer-Bauweise noch kleiner, schneller und energieeffizienter sein als die Vorgänger. Der Arbeitsspeicher soll von sechs auf acht Gigabyte wachsen. Bei Pro-Modelle sollen ein verbessertes Drei-Kamera-System bekommen – doch nur das große iPhone 15 Pro Max wird laut Analyst Ming-Chi Kuo eine Periskop-Kamera bekommen. Diese ermöglicht deutlich bessere optische Zoomfähigkeiten. Hersteller wie Samsung und Huawei haben solche Kameras bereits in ihren Smartphones verbaut.

Die Preise für die Pro-Modelle des iPhone 15 sollen laut übereinstimmenden Berichten steigen; in den USA vermutlich um 100 Dollar. Aktueller Startpreis für das iPhone 14 Pro in Deutschland sind 1299 Euro – das sind bereits 150 Euro mehr als der Einführungspreis das iPhone 13 Pro.

