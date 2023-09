In der App „noz E-Paper“ stellen wir Ihnen auf Tablets und Smartphones (für iOS und Android) alle Tageszeitungen aus dem Verbreitungsgebiet rund um Osnabrück sowie aus dem Emsland als E-Paper zur Verfügung.

Schon ab 20 Uhr finden Sie hier Ihre Zeitung in gewohnter Optik und profitieren von den Vorteilen der für das Tablet und das Smartphone optimierten E-Paper-Ausgabe. Sie lesen also schon die digitale Tageszeitung, die am Folgetag gedruckt erscheint. Die Ausgaben werden bis in den späten Abend aktualisiert. Sie verpassen also keine wichtigen Nachrichten. Weitere Vorteile:

Zeitungstitel wählen: In der App haben Sie Zugriff auf alle Tageszeitungstitel der NOZ Medien und lesen so auch, was sich in Ihrer Nachbarregion ereignet. Sie haben Zugriff auf folgende Titel: Regionalausgaben der Neuen Osnabrücker Zeitung, Meller Kreisblatt, Wittlager Kreisblatt, Bramscher Nachrichten und Bersenbrücker Kreisblatt sowie aus dem Emsland die Lingener Tagespost, die Meppener Tagespost und die Ems-Zeitung.

Artikelansicht: Mit einem Klick öffnet sich ein Artikel, sodass Sie die Schriftgröße Ihren Bedürfnissen anpassen oder mit der Lesezeichen-Funktion sich einen Artikel merken können.

Vorlesefunktion: Sie können sich Artikel vorlesen lassen.

Rätsel, Audio und Newsletter in „noz E-Paper“

Außer der digitalen Tageszeitung finden Sie in „noz E-Paper“ auch Rätsel, unsere Audio-Formate und Newsletter. Zu den Rätseln zählen zum Beispiel Sudoku, Kreuzworträtsel oder Binoxxo.

In der sogenannten Audiothek haben Sie Zugriff auf unsere Podcasts: darunter „Brückengeflüster“ (Podcast zum VfL Osnabrück) oder „Rasenschnack“ (SV Meppen), der Kinder-Podcast „Ole schaut hin“ mit prominenten Gästen oder „Querbeet“, der Podcast für Hobby-Gärtner.

Bei den Newslettern gibt es Formate für Ihre Region, den Chefredakteursnewsletter oder einen wöchentlichen Wirtschafts-Newsletter.

Beilagen und Werbeprospekte in „noz E-Paper“

Die Startseite bietet eine übersichtliche und intuitive Menüführung, sodass Sie alle wichtigen Nachrichten und Produkte schnell finden. Über die Startseite finden Sie auch digitale Werbeprospekte und redaktionelle Beilagen. Zudem bieten wir Ihnen Magazine wie „LandGang” und die „KiWi Kinderzeitung” an. Im Überblick:

Alle zwei Monate erscheint die digitale Version der Zeitung „Die Wirtschaft“.

Zudem stellen wir unregelmäßig Spezial-Ausgaben zu Themen wie Autos oder Reisen zusammen.

zu Themen wie Autos oder Reisen zusammen. Außerdem haben Sie Zugriff auf Beilagen wie „Prisma“, „Weekli“ und „Rätselzeit“.

Aktuelle Werbeprospekte aus Ihrer Region und ein Nachrichtenticker runden das umfangreiche Angebot unserer App ab.

DigitalPremium-Abonnenten erhalten im Rahmen Ihres Abos Zugriff auf die meisten in der App enthaltenen Produkte. Wer kein Abo hat oder ein kostenpflichtiges Magazin erwerben möchte, kann einzelne Ausgaben über die Zahlungsfunktion von iTunes oder dem Google Play Store kaufen.