Auktion Karl FOTO: Peter Kneffel Mode und Kunst Karl-Lagerfeld-Nachlass vor Auktion zur Besichtigung Von dpa | 17.03.2022, 19:14 Uhr | Update vor 13 Min.

Die berühmten fingerlosen Handschuhe, ein Karl-Lagerfeld-Teddybär, ein Porträt mit seiner Katze Choupette: Solche Objekte aus dem Nachlass der Mode-Ikone können in München besichtigt - und demnächst in Köln ersteigert werden. „Seine private Sammlung gibt Einblick in seine Inspirationsquellen und sein Universum“, sagte Bettina Beckert, Chefin der Münchner Niederlassung des Auktionshauses Sotheby's, am Donnerstag.