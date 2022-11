Fashion Week in Sao Paulo Foto: Marcelo Chello/AP/dpa up-down up-down Fest der Vielseitigkeit Fashion Week in São Paulo startet farbenfroh Von dpa | 17.11.2022, 15:47 Uhr

So bunt ging es auf einem Mode-Event wohl schon lange nicht mehr zu. Auf der Fashion Week in São Paulo präsentierte sich die Modemarke Bold Strap in ungewöhnlich knalligen Farben.