Modenschau FOTO: Jens Kalaene Fashion-beauty Ein Laufsteg für viele Von dpa | 15.03.2022, 12:47 Uhr | Update vor 1 Std.

Geld, Lila, Grün: Die Kleider auf dem Laufsteg strahlen in verschiedenen Farben. Eine Modemacherin aus Finnland hat sie sich ausgedacht und jetzt in Berlin gezeigt. Denn in der Stadt findet gerade die Modewoche statt. Viele Designer, Models und Zuschauer sind deshalb gekommen.