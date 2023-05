Im Mittelpunkt der Schützenfeste stehen historisch gewachsene Traditionen, ausschweifende Abende und festliche Schützenfestkleidung. Das Modehaus Schröder begleitet die Schützenköniginnen und -könige, sowie das Throngefolge bei der Wahl ihrer festlichen Kleider, Schützenuniformen oder Anzüge. Denn genau dafür ist Festkleidung schließlich gedacht: besondere Anlässe in angebrachter Weise zu würdigen und zu feiern.

Auch Schützenfestuniformen gibt es beim Modehaus Schröder. Foto: Modehaus Schröder Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Wer eine gute und umfassende Beratung sucht, der ist beim Modehaus Schröder genau richtig. Dank der Vorteils-App vom Modehaus Schröder können ganz einfach persönliche Shopping-Termine vereinbart werden. Wer sich gleich mit einer ganzen Gruppe aus dem Throngefolge beraten lassen möchte, der sollte das neue Kleiderreich im Modehaus buchen. In einem abgetrennten Raum können sich bis zu sechs Personen in privater Atmosphäre von einer kompetenten Mitarbeiterin vom Modehaus Schröder beraten lassen. Dort kann sich die Gruppe in einem festlichen Ambiente auf die Auswahl der perfekten Schützenfestkleider konzentrieren.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Durch die Terminvereinbarung können sich die Mitarbeiter vom Modehaus Schröder umfassend vorbereiten, um dem Schützenthron eine individuelle Beratung liefern zu können. Die Terminvergabe erfolgt unkompliziert und verbindlich über die App – auch kurzfristig! Einfach den Wunschtermin auswählen, „Schützenfest“ als Anlass angeben und schon kann die Schützenfestzeit unbeschwert starten.

Im Kleiderreich können sich ganze Gruppen in Ruhe beraten lassen. Foto: Modehaus Schröder Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Neben einer großen Auswahl an Schützenfestkleidung für sie und ihn, sowie Ball- und Abendkleider in allen Formen, Farben und Größen, bietet das Modehaus Schröder auch komplette Schützenuniformen, bestehend aus Jacke, Weste, Hemd, Hose und Schlips. Die Uniformen sind traditionell in Grün gehalten und häufig mit dem Vereinslogo bestickt. Neben Hemd, Hose und schwarzen Socken gibt es beim Modehaus Schröder auch Schulterklappen und Hutfedern für Einzelpersonen oder den gesamten Verein. Wer zusätzlich noch die passenden Accessoires oder Schuhe sucht, ist bei Schröder ebenfalls richtig.

Hier geht es zurück zur Themenwelt.