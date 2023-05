Wer den letzten Schliff für den Hochzeitstag sucht, der wird bei Juwelier Steinbreder sicher nicht enttäuscht. Exklusive Verlobungsringe und individuell gestaltete Trauringe verleihen dem großen Tag einen ganz persönlichen Touch. Durch die eingehende Beratung des Steinbreder-Teams findet sich jeder Wunsch des Brautpaares auch in den einzigartigen Ringen wieder.

Neben dem Hochzeitskleid steht nämlich auch der Verlobungsring und Trauring im Fokus. Ob schlichte oder mit Diamanten besetzte Trauringe aus hochkarätigem Gelbgold, Weißgold oder Platin: Juwelier Steinbreder bietet eine große Auswahl an Trauringen, um jeden Wunsch zu erfüllen. Mit individuellen Gravuren kann dem Trauring zudem noch ein individueller Touch verliehen werden. Dank der umfassenden Beratung durch die Experten von Juwelier Steinbreder wird wirklich jeder fündig. Beim Kauf eines Traurings ab einem Wert von 999 Euro erhalten Paare zudem die Möglichkeit am Hochzeitstag eine Fahrt in einem nostalgischen VW T1 oder einem Mercedes 250 SE, Baujahr 1966, kostenlos zu genießen.

Egal ob schlichte Hochzeitsringe oder ausgefallener Brautschmuck - bei Steinbreder wird jeder fündig. Foto: Juwelier Steinbreder

Der perfekte Look mit dem richtigen Brautschmuck

Neben dem Ring sollte aber auch der richtige Schmuck nicht fehlen, um den Look perfekt zu machen. Edle Ohrringe, zierliche Armreifen oder funkelnde Ketten runden den strahlenden Auftritt der Braut ab. Juwelier Steinbreder berät bei der Auswahl der richtigen Schmuckstücke, um diese individuell auf die Braut abzustimmen. Neben neuen Schmuckstücken berät das Expertenteam von Juwelier Steinbreder auch bei der Umarbeitung von Erbstücken. In enger Absprache mit den Kunden entsteht im Goldschmiedeatelier aus dem Erbstück ein individuelles und neues Schmuckstück, das den Look der Trägerin einfängt, während gleichzeitig der emotionale Wert erhalten bleibt. Ein perfekter Begleiter für die Hochzeit!

Für eine ganz besondere Überraschung können Brautpaare über eine sogenannte „Morgengabe“ nachdenken. Nach dem ursprünglichen Brauch machte der Bräutigam der Braut am Morgen nach der Hochzeit ein Geschenk. Diese Tradition wurde mittlerweile modernisiert und auch die Ehemänner werden nicht selten von der Braut beschenkt. Bei Juwelier Steinbreder können sich Braut und Bräutigam bezüglich des perfekten Geschenkes beraten lassen. Vielleicht legt man dem frisch angetrauten Ehemann eine schicke, neue Uhr unters Kopfkissen? Oder die Braut bekommt mit dem Frühstück ein paar funkelnde Ohrringe geschenkt.

„Tag der Verlobten“

Wer sich eine Übersicht über die zahlreichen Möglichkeiten verschaffen möchte, mit denen der schönste Tag im Leben noch glanzvoller gestaltet werden kann, sollte sich den 21. Mai auf dem „Tag der Verlobten“ am Maschweg 30 in Melle umschauen. Auf dem größten Hochzeitsevent im Raum Melle stellen sich Gastronomen, Eventdienstleister, örtliche Fotografen, Konditoren, Floristen und Braut- und Bräutigamausstatter vor. Zukünftige Brautpaare können sich auf der Messe von 10 bis 17 Uhr für ihren eigenen großen Tag inspirieren lassen.