Da ist es nicht verwunderlich, dass auch die Geschäftsführung, bestehend aus Stefan und Sylke Wortmann, ihrem Sohn Frederic Wortmann und seiner Partnerin Stephanie Walther, ihre Lieblingsstücke in ihrem Sortiment haben. Jedes dieser Stücke hat eine besondere Bedeutung für sie, die sich in ihrem Alltag widerspiegelt.

Das Lieblingsstück von Sylke Wortmann ist das Armband „UMARME MICH. Ozean“ von Wellendorf.

„Das Wellendorff Armband UMARME MICH. Ozean vereint die Kaltemaillefarben des Wellendorff-Rings und das federnde Gold zum „zärtlichsten Armband“ der Welt. Mich hat es in den herausfordernden Zeiten unseres Umbaus begleitet und wird mein stetiger Begleiter für unsere neue Ära bleiben“, beschreibt Sylke Wortmann ihr Lieblingsstück. Das Armband trägt für sie eine wichtige Botschaft: „Dank der leicht konisch verjüngten Form und in Kombination mit dem federnden Gold passt sich das Armband UMARME MICH. Ozean dem Handgelenk an und umarmt es sanft. Mich erinnert es immer daran, flexibel zu bleiben, den roten Faden nicht zu verlieren und gelassen auf schwierige Situationen und neue Herausforderungen zu reagieren. Die Herausforderung für die Wellendorff-Goldschmiede bestand darin, die Farbe auf das gesamte Schmuckstück zu bringen, ohne dass das Armband seine Flexibilität verliert. Erst nach langer und intensiver Entwicklungszeit fand Wellendorff die perfekte Lösung: 103 winzige, aneinandergereihte und mit Kaltemaille aufgefüllte Würfel aus 18-karätigem Gold. Und am Ende entstand ein Meisterwerk.“

Für die Familie Steinbreder ist Schmuck mehr als nur ein Accessoire, es ist ein Wegbegleiter.

Stefan Wortmann setzt auf die „Carrera Porsche Chronograph Special Edition“ von TAG Heuer. Für ihn die ideale Verbindung zwischen Perfektion und Funktionalität.

„Es ist eine authentische Allianz zwischen zwei Ikonen von Design, Qualität und Innovation, die sich zusammengetan haben, um diese TAG Heuer Carrera Porsche Chronograph Special Edition zu schaffen. Mich begeistert vor allem ihr sportliches Design mit einer Vielzahl von Verweisen auf zwei der beliebtesten und dynamischsten Luxusmarken der Welt. Mit roten Akzenten und dem Manufakturwerk Heuer 02 im Inneren greift die Uhr das für beide Namen typische Streben nach Perfektion auf, ohne ihr jeweiliges Wesen zu vernachlässigen“, beschreibt Stefan Wortmann die besondere Uhr. „Für mich ist sie ein Zeichen der unaufhaltsamen Geschwindigkeit unserer Zeit. Ein Phänomen, dem auch wir uns mit der Weiterentwicklung unseres Hauses anpassen. In der Umbauphase erinnerte mich die Uhr jeden Morgen daran, um sieben Uhr das Geschäft für alle Planungs- und Handwerkteams zu öffnen. Die Zeit des Umbaus verging wie im Flug und jetzt sind wir herausgefordert, dranzubleiben und unser Haus stetig am Puls der Zeit weiterzuentwickeln. Die Zeit ist schnell und unser Haus im Takt.“

Auch Frederic Wortmanns Lieblingsstück ist eine besondere Uhr: der neue „NAVITIMER B01 CHRONOGRAPH 43“ von Breitling.

„Der legendäre Navitimer von Breitling ist seit Jahrzehnten ein Reisebegleiter. Mich begleitet er jetzt in einen neuen Lebensabschnitt. Im Jahr 1952 entwickelt Willy Breitling einen Chronographen mit einem kreisförmigen Rechenschieber, mit dem Piloten alle notwendigen Flugberechnungen durchführen. Als De-facto-Fliegeruhr während der glorreichen Ära der zivilen Luftfahrt wird sie seit bereits 70 Jahren von Piloten und Flugbegeisterten gleichermaßen getragen. 1962 schaffte sie es am Handgelenk des Astronauten Scott Carpenter sogar ins Weltall“, erzählt Frederic Wortmann begeistert. „Für mich geht die Reise nach vielen Jahren Erfahrung in den führenden Juweliergeschäften Deutschlands und dem Vertrieb der Schweizer Uhrenmarke Ebel zurück aus München nach Melle. Bei Juwelier Steinbreder möchte ich mit der Eingliederung in die Geschäftsführung Kurs auf die Erweiterung unseres Markenportfolios nehmen und unser Familienunternehmen langfristig voranbringen und weiterführen. Die Reise begann schon mit unserem Umbau und geht jetzt in Melle weiter.“

Die beliebten Breitling-Uhren finden Interessierte auch bei Steinbreder.

Stephanie Walters Herz schlägt für das „MIKADO Collier Candy“ von Tamara Comolli.

„Als Modedesignerin liebe ich es, wenn Schmuck vielfältig und flexibel tragbar ist. Darum passt die MIKADO Kollektion von Tamara Comolli sehr gut zu mir. Für mich ist die kurze MIKADO Halskette ein raffiniertes, aber dennoch verspieltes Design im Lariat Stil mit vielseitigen Styling-Möglichkeiten. Eine Vielzahl der kultigen MIKADO Anhänger tanzt fröhlich um die weiche handgefertigte Kette. Manchmal trage ich sie allein, an anderen Tagen kombiniere ich sie mit längeren oder kürzeren Ketten. Nach meinem Modedesign Studium und meiner Karriere als Interior-Designerin bei Westwing zieht es mich jetzt gemeinsam mit Frederic nach Melle in sein Familienunternehmen“, erklärt Stephanie Walter. Die Kette ist bei diesem Schritt mehr als nur ein Accessoire: „Als ich in die Planungen und Umsetzung des Umbaus unseres Geschäfts einstieg, erinnerte mich die Kette jeden Tag aufs Neue daran, flexibel zu bleiben und vielseitig zu denken. So möchte ich auch meinen neuen Aufgaben im Verkauf und Marketing bei Juwelier Steinbreder begegnen.“

