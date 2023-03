So schön die Schmuckstücke der Großmutter oder der Tante auch sind, häufig passen sie nicht mehr in das Hier und Jetzt oder sind sogar beschädigt. Wegwerfen kommt natürlich nicht in Frage. Doch den Schmuck einfach ungetragen in einem Kästchen zu sammeln wäre viel zu schade. Daher bietet das Goldschmiedeatelier Steinbreder individuelle Umarbeitungen an, um den alten Schätzen ein neues Leben einzuhauchen.

Mit einem frischen Glanz oder einem ganz neuen Look werden im hauseigenen Goldschmuckatelier aus den alten Kostbarkeiten neue und moderne Lieblingsstücke gezaubert. Im engen Dialog mit den Kundinnen erschafft das Steinbreder-Team in ihrer Meisterdisziplin stilvolle Unikate aus den liebgewonnenen Erbstücken, die Moderne und Klassik miteinander vereinen. Dadurch wird der Charakter der neuen Trägerin mit der wertvollen Erinnerung zusammengebracht.

Die ersten Entwürfe verdeutlichen dem Kunden, wie das fertige Schmuckstück aussehen könnte. Foto: Juwelier Steinbreder Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Im Schmuckatelier von Steinbreder werden in liebevoller Handarbeit eigene Fassungen entworfen, die eigens auf die Trägerin abgestimmt werden. Von offensiv und ausdrucksstark bis zurückhaltend und filigran ist alles möglich. Im Atelier erhält jedes Schmuckstück, egal ob neu oder alt, genau den Charakter, der zur Trägerin und ihrem Leben passt. Dadurch bleiben die wertvollen Erinnerungen erhalten und werden mit modernen und individuellen Besonderheiten kombiniert.

Egal ob es darum geht, einem einzigartigen Edelstein eine zeitgemäße Fassung zu verleihen oder aus einem Trauring eine außergewöhnliche Kette zu erschaffen, beim Steinbreder Atelier sind alle Schmuckstücke in guten Händen. Durch Kreativität und Fantasie sind den Umarbeitungen dabei keine Grenzen gesetzt. Die Passion für schöne und seltene Edelsteine und die Erfahrung für Eigenanfertigungen bilden das Fundament für die Umarbeitungen im Schmuckatelier von Steinbreder. So wird aus einem Erbstück ein einzigartiges neues Schmuckstück.

Erfahren Sie mehr über das Goldschmiedeatelier Steinbreder.