„Liebe ist der schönste Luxus für die Ewigkeit“, weiß Juwelier Steinbreder. Darum berät das Steinbreder-Team Paare bei der Auswahl ihrer individuellen Trauringe, um diese einzigartige Verbindung zu feiern. Denn der Trauring ist nicht nur Symbol der Liebe, sondern auch eine Erinnerung für die Ewigkeit.

Mit individuellen Gravuren wird der Trauring zum Traumring. Foto: Juwelier Steinbreder

Der Ring gilt als Symbol der Unendlichkeit, er ist ohne Anfang und Ende. Dies macht ihn zum schönsten Zeichen der Liebe und ist als Ehering der Begleiter auf dem gemeinsamen Lebensweg. Individuell angepasste, schlichte oder mit Diamanten gezierte Trauringe aus hochkarätigem Gelbgold, Weißgold oder Platin führt Juwelier Steinbreder in Melle in seinem Sortiment. Wer nach ausgefallenen Eheringen sucht, ist dort ebenfalls an der richtigen Adresse, denn Individualisierung wird beim Goldschmiedeatelier groß geschrieben. Veredelt werden die Ringe mit individuellen Gravuren, um den Wunschringen den letzten Schliff zu verleihen.

Ein einzigartiger Tag

In der Trauringlounge können sich Paare wie zu Hause fühlen. Foto: Juwelier Steinbreder

Beim Juwelier Steinbreder sind jedoch nicht nur die Trauringe einzigartig. Die individuelle und umfassende Beratung findet in der separaten Trauringlounge statt, die eine charmante Umgebung wie im heimischen Wintergarten bietet. In der entspannten Atmosphäre können Paare sich bei der Auswahl ihrer Ringe wie zuhause fühlen.

Auch am großen Tag selbst sorgt das Steinbreder-Team für einen unvergesslichen Augenblick. Bei einem Trauringkauf haben Paare die Möglichkeit am Hochzeitstag eine Fahrt in einem nostalgischen VW T1 oder Mercedes 250 SE, Baujahr 1966, kostenlos zu genießen. Denn: „Liebe ist der schönste Luxus“. Und ein gewisser Luxus gehört vor allem am Hochzeitstag einfach dazu.

Mit einer Fahrt in einem nostalgischen Mercedes 250 SE wird der Hochzeitstag zu einem unvergesslichen Erlebnis. Foto: Juwelier Steinbreder

