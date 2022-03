Als familiengeführtes Unternehmen mit rund 1.900 Mitarbeitenden und Vertrieb in weltweit über 70 Ländern, stellen wir uns seit 1883 den Herausforderungen moderner Landwirtschaft.

Produziert werden die hochmodernen Maschinen der Land- und Kommunaltechnik an neun Produktionsstandorten in Deutschland, Frankreich, Russland und Ungarn. Mit einem Jahresumsatz von 537 Millionen Euro (2020) gehören wir zu den Weltmarktführern moderner Landtechnik. Der Name AMAZONE steht weltweit für Qualität und Innovation.

Wachsen mit AMAZONE

Die zunehmende Bedeutung der Landtechnikbranche schafft zahlreiche Perspektiven für unser Unternehmen und unsere Mitarbeitenden. Als Familienunternehmen denken und planen wir in jeder Hinsicht zukunftsorientiert und langfristig. Daher bieten wir unseren Mitarbeitenden neben einer attraktiven Vergütung und einer familiären Unternehmenskultur auch zahlreiche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten an.

Aber auch die Fitness und Gesundheit der Mitarbeitenden steht bei AMAZONE im Fokus. Daher bieten wir neben Firmenfitness auch Sportkurse und ein umfangreiches Gesundheitsmanagement an.

Damit jeder Mitarbeiter seine persönlichen Ziele erreichen kann, bieten wir aktive Unterstützung. Das spiegelt sich nicht nur in verschiedenen Weiterbildungsmaßnahmen und begleitenden Entwicklung wider, sondern auch in ein attraktives Vergütungspaket mit Urlaubs- und Weihnachtsgeld, erfolgsabhängige Sonderzahlungen und betriebliche Altersvorsorge.

Gemeinsam wachsen, unter diesem Motto betrachten wir nicht nur die Unternehmensentwicklung, sondern auch die individuelle Entwicklung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ob eine gewerbliche- technische, kaufmännische Ausbildung oder ein duales Studium – bei AMAZONE gibt es viele Bereiche, in denen eine hochwertige Ausbildung absolviert werden kann.