Eine besonders schöne Überraschung ist, dass seit kurzem frisch gewordene Eltern ein Präsent ganz nach dem Motto „Ich bin KOStbar“ zugesandt bekommen (s. Bild).

Auch in Zukunft möchten wir unser Angebot erweitern und noch viele Aktionen für und mit den Kindern unserer Mitarbeitenden organisieren. So bieten wir z.B. in diesem Jahr erstmalig Seminare für Kinder unserer Mitarbeitenden (Yoga, Erste Hilfe, etc.) als auch für Eltern (Resilienz für Kinder, entspannt durch die Grundschulzeit, etc.) an. Wir sind immer offen für neue Ideen, um so auch in Zukunft das Thema Vereinbarkeit weiterhin zu leben.

