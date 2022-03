Ulrich Kruthaup (56 Jahre) ist neu zum stellvertretenden Vorsitzenden des Familienbündnisses gewählt worden. Wir sprachen mit dem Geschäftsführer der Einrichtungen der Hasselmann-Gruppe über Familienfreundlichkeit im eigenen Unternehmen und seine Pläne für die Bündnisarbeit. Die Hasselmann-Gruppe aus dem Osnabrücker Südkreis hat in den vergangenen Jahren immer wieder als guter Arbeitgeber überzeugt – etwa beim „Great-Place-to-Work“-Branchenwettbewerb. Zudem sind die dazu gehörenden Einrichtungen Blomberg-Klinik, Residenz am Salzbach und Klinik im Kurpark gerade beim Plenum des Familienbündnisses als familienfreundliche Arbeitgeber ausgezeichnet worden. Der Unternehmensverbund aus der Gesundheitsbranche ist seit 2021 Mitglied im Bündnis.

Warum haben Sie sich jetzt entschieden, sich verstärkt im Familienbündnis zu engagieren?

Familienorientierte Unternehmensführung ist mir eine Herzensangelegenheit. Wir als Dienstleister im Gesundheitswesen agieren bereits sehr familienfreundlich, sonst könnten wir in unserer Branche gar nicht bestehen. 80 Prozent unserer Belegschaft sind weiblich. Wir haben daher die Arbeitszeiten flexibilisiert. Beim Plenum des Familienbündnisses wurde gefragt, ob sich noch ein Unternehmensvertreter aus dem Landkreis finden würde für den Vorstand. Ich habe spontan zugesagt. Denn ich weiß, dass ich zum Thema etwas liefern und auch noch etwas mitnehmen kann. Schließlich ist nichts so gut, dass man es nicht noch besser machen könnte. Ich lerne gerne dazu. Mir geht es darum, dass wir unsere unterschiedlichen Talente im Bündnis sinnvoll für die Gemeinschaft nutzen.

Was sind Ihre Ziele für das Familienbündnis?

Eine familienorientierte Unternehmensführung ist meiner Meinung nach alternativlos. Ich bin selbst auch Vater von zwei erwachsenen Kindern. Wenn diese heute noch einmal klein wären, würde ich mehr Zeit mit ihnen verbringen. Für mich als berufstätiger Vater wäre in der Hinsicht damals Luft nach oben gewesen. Ich möchte heute dafür werben, dass eine familienorientierte Haltung in den Firmen Normalität wird. Da gibt es noch Potenzial, gerade in den männerdominierten Branchen.

Was ist Ihnen in Ihrem Unternehmen in Bezug auf Familienfreundlichkeit besonders wichtig?

Wir haben einen Pool an Maßnahmen. So haben wir zum Beispiel 2013 die Regelung Kindergeburtstags-frei eingeführt. Das bedeutet, dass Mitarbeitende mit Kindern im Alter bis 14 Jahre, die ihren Geburtstag feiern, an dem Arbeitstag bezahlt frei bekommen. KGF steht dann im Dienstplan. Das ist inzwischen etabliert und einer unserer Leuchttürme auch in der Außendarstellung. Außerdem bieten wir Essen zum Mitnehmen aus unserer Küche an. Die Mitarbeitenden können nach vorheriger Anmeldung für die Familie Mittagessen zum subventionierten Preis erhalten. Das nimmt unseren Mitarbeitenden viel Hausarbeit ab.