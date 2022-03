Innerhalb der TOP-Service gibt es flache Hierarchien und viele Mitarbeiter*innen beschreiben die Atmosphäre im Unternehmen als familiär. Jede*r kennt Jede*n und die Wege im Gebäude sind kurz. “Bei uns gibt es ein offenes und vertrauensvolles Miteinander – auch im Führungskräfteteam“, erzählt HR-Koordinatorin Katharina Minning. Da auch einzelne Produktionsbereiche des Unternehmens in den letzten Jahren zunehmend digitaler aufgestellt sind, können inzwischen nicht nur Verwaltungsmitarbeiter*innen mobil von zu Hause aus arbeiten.

(v.l.) Eva Kruse (Geschäftsführerin) und Katharina Minning (HR-Koordinatorin) mit dem Zertifikat „Familienfreundlicher Arbeitgeber" für die TOP-Service

Um auf dem Laufenden zu bleiben, bekommen Elternzeitler*innen und erkrankte Mitarbeiter*innen die firmeninterne Zeitschrift TOPnews zugeschickt. “In der beliebten Rubrik ‘TOP-Family‘ erscheinen auch private Baby- und Hochzeitsfotos“, so Katharina Minning. Im Bewerbungsverfahren als familienfreundlicher Arbeitgeber überzeugte die TOP-Service die Fachjury in 2021 u.a. mit dem hohen Frauenanteil − auch in Führungspositionen – und individuell flexiblen Arbeitszeitmodellen. Für Unterstützung in allen Lebenslagen, bspw. Kinderbetreuung oder der Pflege von Angehörigen, können sich die Mitarbeitenden kostenlos und anonym an einen unabhängigen Kooperationspartner wenden.

“Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie schwierig es sein kann, ein geeignetes Pflegekonzept für ein Elternteil aufzustellen. Meistens muss schnell eine Lösung gefunden werden“, berichtet Geschäftsführerin Eva Kruse. “Hier unterstützen wir mit flexiblen Absprachen und geben den Mitarbeitenden Zeit für die notwendigen organisatorischen Schritte.“ Darüber hinaus bietet die TOP-Service Sozialleistungen wie Zuschüsse zur betrieblichen Altersvorsorge sowie zu einem partnerunterstützten Sport- und Fitnessangebot.

