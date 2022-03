Wir wissen und sehen es tagtäglich: Die Vereinbarkeit von Familie und Be­ruf ist das Top-Thema bei unseren Mitarbeiter:in­nen. Sie wollen sich beruflich engagieren, aber ebenso engagiert ihre Rolle in der Familie ausfül­len. Familienmodelle sind heutzutage vielfältig und entsprechend gestalten wir auch unsere Angebote.

Unsere Kinderbetreuung ist passgenau.

„Stadtwerke-Minis“ – so heißt die Großtagespflege der Stadtwerke. Das ist eine zusätzliche attraktive Option für alle Väter und Mütter im Kampf um einen regulären, möglichst arbeitsplatznahen Be­treuungsplatz. In einer kleinen Gruppe werden un­sere Kleinsten bis zu 3 Jahre liebevoll bespielt und versorgt. Auch an den kurzfristigen Betreuungs­engpass ist gedacht: Fällt die geplante Kinderbe­treuung aus, vermitteln die Stadtwerke kurzfristig einen Ersatz. Und, wenn alle Stricke reißen, gibt es noch das „Eltern-Kind-Büro“. Neben einem voll ausgestatteten Büroarbeitsplatz befindet sich eine Spielecke sowie ein Ruheraum.

Unser Familienbegriff ist weit gefasst.

Familie bedeutet für uns mehr als Vater-Mutter- Kind: Mit dem „Mitarbeiterservice“ bieten wir allen Kolleg:innen Ansprechpartner in jeder schwierigen Situation. Das können die plötzlich pflegebedürfti­gen Eltern sein, eine Suchtproblematik oder andere belastende Herausforderungen – hier bieten wir sozialen Rückhalt und eine vertrauliche Anlauf­stelle für die erste Orientierung zur Bewältigung der Situation.

Unsere Arbeitszeiten sind flexibel.

Die Stadtwerke sind davon überzeugt, dass Mit­arbeiter:innen dann am produktivsten sind, wenn sie ihre Arbeit passend zum eigenen Leben gestal­ten können. Gleitzeit und Homeoffice sind dabei nur zwei von vielen Möglichkeiten, die wir bieten. Herausragend ist das Arbeitszeitmodell „Arbeit­zeitFlex“. Stadtwerker:innen können hier zusätzliche freie Tage erwerben – sei es für die Pflege von Familienangehörigen, um ein Haus zu bauen, die eigene Gesundheitserhaltung zu fördern oder für ein besonderes Engagement. Ganz so wie es passt, um private Anliegen und Erfüllung im Beruf best­möglich zu vereinbaren.

