Die Samtgemeinde Artland steht als Arbeitgeberin für ein modernes Verständnis von öffentlicher Verwaltung und bietet den Mitarbeitenden in allen Alters- und Lebenssituationen herausfordernde, interessante und abwechslungsreiche Tätigkeitsfelder.

Kindererziehung, die Pflege von Angehörigen und langfristige berufliche Perspektiven schließen sich bei uns nicht aus. Wir schaffen ein familienbewusstes Arbeitsumfeld, damit alle Kolleginnen und Kollegen in der Samtgemeindeverwaltung auch in Zukunft Verantwortung für andere übernehmen und damit einen wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenleben leisten können.

Gemeinsam mit den Mitarbeitenden erarbeiten wir individuelle Lösungen für ihre Situation und ihre Lebensentwürfe. Im Jahr 2021 wurde der Samtgemeinde Artland erneut das Qualitätssiegel für „Familienfreundliche Arbeitgeber in der Region Osnabrück“ verliehen. Wir verstehen Familienbewusstsein als einen kontinuierlichen Prozess, den wir stetig weiterentwickeln. „Unser Ziel ist es, dass sich die Beschäftigten bei uns wohlfühlen“, so Samtgemeindebürgermeister Michael Bürgel. Dazu gehören neben der vertrauensvollen Arbeit im Team und dem guten Zusammenhalt in der Verwaltung genauso unser Verständnis für die individuellen und persönlichen Lebensumstände der Kolleginnen und Kollegen bezüglich Familie, Partnerschaft, Erziehung oder Pflege.

Daher bieten wir betriebliche Angebote, die auch über die gesetzlichen Regelungen und die Tarifleistungen des öffentlichen Dienstes hinausgehen. Dazu gehören unter anderem flexible Arbeitszeiten, Telearbeit, Fahrradleasing, betriebliches Gesundheitsmanagement, wie zum Beispiel eine „aktive Mini-Pause“, Fort- und Weiterbildungsangebote und Jobsharing.

Die Samtgemeinde Artland liegt etwa 50 Kilometer nördlich von Osnabrück und besteht aus den Mitgliedsgemeinden Badbergen, Menslage und Nortrup sowie der Stadt Quakenbrück, die auch Verwaltungssitz ist. Das Mittelzentrum Quakenbrück ist geprägt von seinen denkmalgeschützten Fachwerkhäusern und bietet umfangreiche Angebote in den Bereichen Bildung, Kultur, Sport und Einkaufen. Es ist über die B68 und die direkte Zugverbindung von Osnabrück nach Oldenburg optimal zu erreichen.

