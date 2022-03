Wir bei Q1 möchten derzeitigen und zukünftigen Mitarbeitern eine möglichst perfekte Balance zwischen beruflichem Erfolg und einem erfüllten Familienleben bieten. Als Familienunternehmen in vierter Generation ist Familienfreundlichkeit fest in unser Firmenleitbild verankert. Darüber hinaus haben wir ein breites Angebot an Maßnahmen entwickelt, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu gewährleisten.

Eine zentrale Rolle spielen unterschiedliche Arbeitszeitmodelle wie Vertrauensarbeitszeit oder Teilzeitarbeit, die wir individuell auf die Bedürfnisse unserer Mitarbeiter anpassen. Unsere Mitarbeiter sind mit modernster Technik wie MacBooks ausgestattet, wodurch die Möglichkeit für mobiles Arbeiten gewährleistet ist.

Kollegen mit Vorschul- und Schulkindern werden bei der Urlaubsplanung begünstigt und können unbezahlten Sonderurlaub erhalten, wenn wichtige familiäre Gründe dies erfordern. Beschäftigte mit Familienpflichten erhalten zudem finanzielle Unterstützung. So bieten wir beispielsweise einen Kinderbetreuungszuschuss an oder beteiligen uns an der Finanzierung von Belegplätzen in Kitas.

Wir erweitern stetig unser Maßnahmenangebot zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Der Fokus liegt hier vor allem auf den Bereichen Gesundheitsmanagement sowie die Berücksichtigung familiärer Belange bei Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen sowie bei der Karriereentwicklung.

