„Als meine Eltern vor zwei Jahren kurz hintereinander beide pflegebedürftig wurden, habe ich mich im ersten Augenblick sehr hilflos gefühlt und mich gefragt, wie ich meinen Job und diese neue Herausforderung unter einen Hut bringen soll. Durch unsere Betriebsvereinbarung „Pflege“ habe ich die Möglichkeit, unkompliziert und im Bedarfsfall schnell Sonderurlaubstage für die Unterstützung meiner pflegebedürftigen Eltern in Anspruch zu nehmen. Das entlastet und dafür bin ich sehr dankbar.“ Stefan Porcher, Chief Operating Officer CL Germany.

Foto: Hellmann Worldwide Logistics Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

„Ich habe die Notfallbetreuung für Kinder in Anspruch genommen, als meine Tochter zwei Jahre alt war: Sie bekam Fieber, als ich einen wichtigen Präsenz- Termin hatte. Nachdem ich bereits am Vorabend die wichtigsten Eckdaten zu Gewohnheiten und Ritualen telefonisch klären konnte, kümmerte sich am Folgetag eine sehr nette und kompetente Frau bei uns zu Hause um die Kleine. Nach einer kurzen Eingewöhnung konnte ich also entspannt meinen Termin wahrnehmen und wusste die Kleine in guten Händen,“ Tina Hörner, Development Specialist and Lean Management-Coach in der Hellmann academy.

„Dass ich in meiner Position zwei Monate Elternzeit nehmen konnte, ist sicherlich nicht selbstverständlich. Die familienfreundliche Unternehmenskultur bei Hellmann ermöglicht es aber auch Vätern, diese Auszeit guten Gewissens zu nehmen. So konnte ich gerade in der Anfangszeit meine Frau entlasten und gleichzeitig eine unglaublich innige Beziehung zu meiner Tochter aufbauen – ein echter Gewinn!“, Marko Linke, Bereichsleiter Güterumschlag.

Mehr Informationen: Kontakt größer als Größer als Zeichen Hellmann Worldwide Logistics Elbestraße 1 · 49090 Osnabrück Tel.: 0541 605-0 Fax: 0541 605-1211 E-Mail: info@hellmann.com www.hellmann.com

Lernen Sie noch mehr familienfreundliche Arbeitgeber der Region Osnabrück kennen.