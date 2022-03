Nutzen Sie in besonderen Situationen die Möglichkeit zur Arbeitsbefreiung, etwa zur Pflege erkrankter Familienmitglieder.

Wer sich um andere kümmert, muss auch für sich selbst sorgen

Neben einem fairen tariflichen Gehalt bieten wir attraktive Extras wie betriebliche Gesundheitsförderung und eine Zusatzversorgung fürs Alter.

Wir suchen qualifizierte Persönlichkeiten mit Herz:

in der Pflege, in der sozialen Arbeit oder in der Verwaltung. Religion ist bei uns keine Frage der Einstellung. Ihr Lebensentwurf ist Privatsache. Haben wir dieselbe Philosophie? Dann passen wir zusammen.

Neugierig? Hier geht´s zu den Jobs mit Sinn: CARITAS.JOBS

Mehr Informationen: Kontakt größer als Größer als Zeichen Caritasverband für die Diözese Osnabrück e.V. Knappsbrink 58 · 49080 Osnabrück Tel.: 0541 34978-0 www.caritas-os.de

Lernen Sie noch mehr familienfreundliche Arbeitgeber der Region Osnabrück kennen.