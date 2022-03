FOTO: Caritas Ambiro GmbH Für alle den richtigen Platz Weitreichende Teilzeitmöglichkeiten bei der Caritas Ambiro GmbH 05.03.2022, 06:00 Uhr

Die Arbeitsplätze der Caritas Ambiro GmbH sind vielfältig. Ob in der Verwaltung, in der Hauswirtschaft oder ganz nah am Menschen, ob einmal in der Woche oder in Vollzeit, ob im Schichtdienst oder von nine to five, für alle gibt es den richtigen Platz.