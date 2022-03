Professionelle Lösungen – einfach und flexibel einsetzbar: Das ist das Motto von Brechtefeld · Seeger + Partner GmbH. Das inhabergeführte Unternehmen beschäftigt 50 Mitarbeiter:innen an mehreren Standorten in Norddeutschland; in Osnabrück kümmern sich 20 Mitarbeiter:innen um punktgenaue Vermessungen mit dem Schwerpunkt auf Leitungsdokumentation.

Bereits 1978 wurde das Unternehmen als Brechtefeld + Seeger Ingenieurbüro in Osnabrück gegründet und kann so auf eine über 40-jährige Erfahrung bauen. BSP ist der kompetente Partner für die digitale Datenerfassung. Als Anbieter von Lösungen rund um die Themen Ortung, Vermessung und Dokumentation von Leitungsnetzen ist man vorrangig in den Bereichen Internetausbau sowie Strom- und Gasleitungen tätig. Zu den Kunden gehören sowohl große Energieversorger wie e.on oder verschiedene Stadtwerke, aber auch kleinere Leitungsnetzbetreiber wie Nahwärmegenossenschaften sowie Tiefbaufirmen. Zudem gehören die Datenerfassung und die Datenpflege in Geoinformationssystemen sowie die Planung und vermessungstechnische Begleitung von Leitungskreuzungen für Bahnlinien und größere Gewässer zu den Tätigkeiten von Brechtefeld · Seeger + Partner GmbH.

Durch die Mitgliedschaft im Familienbündnis und die Zertifizierung als „Familienfreundliches Unternehmen“ ist BSP noch besser in der Lage, die Mitarbeiter: innen zu unterstützen. So können Informationen gegeben und Kontakte hergestellt werden zu Pflegeeinrichtungen, falls im Falle eines Falles Angehörige gepflegt werden müssen. Ebenso gibt es Angebote zur Kinderbetreuung in Ferienzeiten oder auch kurzfristige, flexible und unbürokratische Lösungen im Falle einer familiären Verpflichtung, etwa bei einer kurzfristigen Erkrankung des Kindes, das zu Hause betreut werden muss. Flexible Arbeitszeiten und Homeoffice-Regelungen für Bürotätigkeiten ergänzen das familienfreundliche Angebot bei Brechtefeld · Seeger + Partner GmbH.

Mehr Informationen: Kontakt größer als Größer als Zeichen Brechtefeld · Seeger + Partner GmbH Arndtstraße 49 · D-49078 Osnabrück Tel.: 0541/406990 Fax 0541/4069929 E-Mail: info@bsp-vermessung.de www.bsp-vermessung.de

