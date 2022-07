ARCHIV - Ein Rentnerpaar steht am ansonsten menschenleeren Strand und schaut aufs Meer. Der Anteil einer jungen Bevölkerung in Deutschland ist weiter rückläufig. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa FOTO: Jens Büttner up-down up-down Alterndes Land Zahl junger Menschen in Deutschland ist weiter rückläufig Von dpa | 25.07.2022, 12:07 Uhr

Der demografische Wandel in Deutschland zieht weiter an: Bereits seit 2005 sinkt der Anteil der jungen Bevölkerung in Deutschland. Im europäischen Vergleich altert das Land aber nur durchschnittlich.