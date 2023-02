Karnevalskostüme Foto: Oliver Berg/dpa up-down up-down Winnetou und seine Erben Welche Kostüme gehen noch im Karneval? Von dpa | 14.02.2023, 04:17 Uhr

In wenigen Tagen versinken ganze Landstriche der Republik im Karnevalstaumel. Ein Kostüm ist dabei Pflicht - aber welches? Wer sich eine Feder an den Kopf steckt, könnte in einen komplizierten Kulturkampf geraten.