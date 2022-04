ARCHIV - Gemeinsam essen im Wald: Die Kinder im Waldkindergarten "Die Frischlinge" haben ihr mitgebrachtes Früstück ausgebreitet. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa FOTO: Frank Rumpenhorst Viel Zeit in der Natur Waldkindergärten boomen: Toben bei Wind und Wetter Von dpa | 25.04.2022, 10:38 Uhr

Im Freien lernen, basteln, Natur entdecken: Waldkindergärten machen all das möglich und liegen im Trend. Herumtollen an der frischen Luft verringert in Zeiten der Pandemie auch das Infektionsrisiko.